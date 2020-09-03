Добровинский заявил, что мягкий приговор Ефремову развяжет руки пьяным лихачам

Москва 3 сентября. Любой приговор актеру Михаилу Ефремову, кроме обвинительного, развяжет руки сотням пьяных водителей. Подобные преступления нельзя оправдывать, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в Пресненском суде Москвы.

«Суд над Михаилом Ефремовым — это знаковый процесс. Недопустимо развязать руки тем, кто садится за руль нетрезвыми», — подчеркнул он.

По мнению Добровинского, Ефремов должен быть приговорен к сроку, который просят для него родственники погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

Как сообщалось ранее, на сегодняшнем заседании суда прокурор попросил отправить Ефремова в колонию общего режима на 11 лет с запретом на 3 года управлять автомобилем. По мнению гособвинителя, исправление актера возможно только в условиях изоляции от общества.

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов находясь в состоянии опьянения, сел за руль Jeep Grand Cherokee, и двигаясь по Садовому кольцу, вылетел на встречную полосу. Несмотря на это, он все равно продолжил движение, пока не протаранил фургон, за рулем которого был Сергей Захаров. Мужчину доставили в больницу, но он умер от полученных травм. В анализах Ефремова был выявлен не только алкоголь, но и следы марихуаны и кокаина.