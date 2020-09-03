Омский врач доказал несостоятельность версии об «отравлении» Навального

Омск, 3 сентября. Если бы скандального блогера Алексея Навального действительно отравили веществом из группы «Новичок», тогда пострадали бы и сопровождающие его люди. Об этом заявил завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медицинской помощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в эфире телеканала «Россия-24».

По словам эксперта, фосфорорганические соединения очень токсичны, поэтому их невозможно использовать для отравления лишь одного человека.

«Если бы было воздействие накануне полета или во время полета, то непременно пострадали бы, или какие-то симптомы отравления, интоксикации появились бы у сопровождающих лиц», — подчеркнул врач.

Сабаев предположил, что на самом деле причиной состояния Навального послужил некий «внутренний пусковой механизм». Токсиколог пояснил, что в ситуации с блогером на первый план выходят серьезные метаболические нарушения, которые не характерны для отравлений фосфорорганическими соединениями.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту рейса Томск — Москва. Самолет экстренно сел в Омске, а блогера госпитализировали. Затем впавшего в кому Навального вывезли в Германию. 2 сентября немецкие специалисты заявили, что блогера якобы отравили.

Ранее несостоятельность версии об отравлении «Новичком» в комментарии телеканалу «360» подтвердил бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Он подчеркнул, что при распылении подобного соединения все, кто оказывается в зоне действия, через несколько минут теряют сознание.