Москва, 3 сентября. Западные СМИ стали оружием для политических сил, которые пытаются продвинуть свои интересы и установить глобальное влияние. Об этом заявил журналист и публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, зарубежные средства массовой информации уже давно стали инструментом для различных политических противостояний. СМИ потеряли свой нейтральный статус и превратились в средства массовой рекламы, агитации и дезинформации. Западные глобалисты используют прессу для оболванивания людей, обеспечивая их вредоносной и недостоверной информацией.

«Андрей Ильич Фурсов (ученый-историк — Прим. ФАН) пустил в оборот замечательное выражение: средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, сокращенно СМРАД. Это выражение вполне точное, потому что пресса никогда не была нейтральной. Она всегда была в той или иной мере инструментом политики. Как только появляется новое средство передачи информации, как только оно становится массовым, оно немедленно вовлекается в политику», — сказал Вассерман.

Публицист напомнил, что западные корпорации активно внедряют и другие коммуникационные средства, совершенствуя свои инструменты передачи информации, чтобы оказывать большее влияние.

Ранее Вассерман высказался о политической ситуации на Украине. Он обратил внимание, что власть президента Украины Владимира Зеленского «тает на глазах», а рейтинги продолжают падать.