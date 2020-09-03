Миро предложила сразу вручить сыну Рудковской золотую медаль

Москва, 3 сентября. Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко получил школьную грамоту в первый день учебы. Блогер Лена Миро возмутилась «успехами» первоклассника и предложила сразу вручить ему золотую медаль.

Фотография появилась в аккаунте Гном Гномыча в Instagram. На фото первоклассник позирует с первой школьной грамотой в руках. Судя по фото, такие же грамоты получили все ученики первого класса.

Миро возмутилась незаслуженной наградой первоклассника. Блогер предложила сразу выдать звездному ребенку все возможные награды.

«Да дайте ему уже сразу золотую медаль и сертификат ЕГЭ со ста баллами по всем предметам. А на закуску — красный диплом, докторский диссер и олимпийскую медаль — две», — написала Миро в своем блоге.

Миро пожалела учителей, которые будут работать с Плющенко-младшим. По ее мнению, педагоги очень сильно устанут.

Ранее в Сети появились слухи о дистанционной учебе сына Рудковской и Плющенко, проплаченном места в школе и призывы «Свободу Гном Гномычу!». Рудковская сообщила, что ее сын отправился в обычное учебное заведение, а не в элитную гимназию или частную школу. Тем самым пара Плющенко и Рудковской опровергла слухи, курсирующие по соцсетям, о том, что мальчик будет получать образование на дому из-за большого количества тренировок.