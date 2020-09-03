Боевые корабли РФ экстренно идут на помощь горящему у Шри-Ланки танкеру

Москва, 3 сентября. Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота был экстренно направлен на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Известно, что отряд кораблей направлялся в Андаманское море на учения, но из-за экстренного вызова изменил свое направление.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома», осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении Indra Navy, направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что танкер держал курс из Кувейта в Индию и в данный момент находится в 180 милях от побережья Шри-Ланки. Команда терпящего бедствие судна, кроме двух членов экипажа, покинула танкер и находится на спасательных средствах в море.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению перехода в район нахождения терпящего бедствие судна», — сообщили военные.

Ранее плановые учения российского ВМФ в Балтийском море на границе со Швецией вынудили последнюю пересмотреть военную политику и увеличить обороноспособность своего флота. Об этом заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист.

Также сообщалось, что экипажи боевых кораблей ВМФ России получат новые шлемы-целеуказатели, которые предоставят возможность управления 30-мм автоматическими пушками АК-630 одним поворотом головы.