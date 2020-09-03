Кириенко заявил о важности инвестиций в развитие культуры и искусства

Судак, 3 сентября. Государству важно инвестировать в развитие культуры и искусства. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке фестиваля «Таврида-АРТ», который открылся 2 сентября в Крыму в бухте Капсель, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я абсолютно убежден, что инвестиция расходов государства на культуру — это не расходы. Это инвестиция, важнейшая вещь. Очень часто рассуждают, сколько мы должны потратить на культуру, не потратить — инвестировать», — заявил Кириенко.

Он добавил, что такие инвестиции — это опора на многовековые традиции с одной стороны, а с другой — опора на будущее.

«Все чаще в мире используют формулу креативной индустрии. Основным источником дохода и основанием для конкурентоспособности является не только пространство, но и интеллект людей, качества людей. И поэтому инвестиции государства в развитие культуры и искусства — это очень важные инвестиции, чтобы раскрыть конкурентные способности, чтобы раскрыть потенциал», — подчеркнул он.

Кириенко также отметил, что, по его мнению, главные инвестиции для любого государства — это инвестиции в молодежь.

«Потому что сюда на (фестиваль. — прим. ФАН) приезжают лучшие деятели культуры и искусства. И приезжают не только для того, чтобы прочитать лекции, но и чтобы провести мастер-классы и вместе с ребятами творить и создавать», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Мероприятие пройдет со 2 по 6 сентября, оно собрало две тысячи молодых деятелей культуры со всей России. Участники и гости смогут посетить мастер-классы, тренинги, выставку современного искусства, арт-перформансы, кастинги. Кроме того, их ждут шоу-концерт с участием таких известных исполнителей, как Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Гарик Сукачев и других.

Отметим, для безопасности в связи с коронавирусом на территории арт-кластера от всех требуют справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, действует масочный режим, мероприятия проводятся в разных локациях, чтобы равномерно распределить участников и гостей.

Первый фестиваль «Таврида-Арт» прошел в 2015 году, его зрителями стали более 92 тысяч человек. С прошлого года мероприятие получили постоянную прописку в бухте Капсель неподалеку от Судака.