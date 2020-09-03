В бундестаге не верят в причастность властей РФ к «отравлению» Навального

Берлин, 3 сентября. Заместитель главы парламента Германии Вольфганг Кубикки выразил уверенность, что российское руководство не имеет отношения к инциденту с Алексеем Навальным.

Кубики подчеркнул, что власти России должны быть заинтересованы в расследовании инцидента с Навальным и в том, чтобы наказать виновных.

«В России есть силы, которые отчасти ведут самостоятельную жизнь, я говорю еще раз и надеюсь, что это услышат: российские власти, правительство и Владимир Путин должны быть сами заинтересованы в прояснении этого инцидента и наказании ответственных за него», — пояснил он.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в Берлин и помещен в клинику «Шарите».

2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы «подвергся воздействию отравляющего вещества». Позднее американский сенатор Роберт Менендес призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным. Кроме того, немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от властей Германии прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Многие эксперты уверены, что «отравление» Навального является следствием приема наркотических веществ. Так, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный оказался в реанимации из-за употребления наркотиков или от отравления, за которым могут стоять его западные кураторы.

Почему спектакль с «отравлением» выгоден самому Навальному читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.