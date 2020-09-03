Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о факте перехвата разговора Варшавы и Берлина. В разговоре прозвучала информация о том, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального сфальсифицированы. Это заявление белорусского лидера было сделано на встрече политиков в Минске, сообщает РИА Новости.

Лукашенко утверждает, что разговор был перехвачен радиоэлектронной военной разведкой. Он также сообщил, что на западных рубежах Белоруссии развернуты части, так как республика ведет противоборство с натовцами и в радиосфере. В разговоре по телефону шла речь о Навальном, а также, исходя из этого, стало ясно, что слова Меркель о будто бы отравлении блогера являются фальсификацией.

«Два абонента были на связи. Мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Я вам дам почитать, мы подготовим запись и направим в ФСБ», — рассказал Лукашенко.

Перед этим в Минск с визитом прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Известно, что его встреча предваряет переговоры лидеров России и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повода для обвинений России в якобы отравлении блогера у других стран нет. Кроме того, Кремль заинтересован в скорейшем выяснении причин ухудшения состояния здоровья Навального и ждет официальной информации об этом от Германии.

Многие эксперты выражают уверенность в том, что блогер пострадал из-за злоупотребления запретными веществами. В частности, депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что Навальный оказался в реанимации из-за приема наркотических веществ, за которым могут стоять его западные руководители.

Как привлечение внимания к ситуации с якобы отравлением блогера играет на руку ему самому, можно прочитать в материале Федерального агентства новостей.