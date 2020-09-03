«ВКонтакте» защитит россиян от шуток про 3 сентября

Москва, 3 сентября. Социальная сеть «ВКонтакте» защитит своих пользователей от шуток про 3 сентября и мемов с исполнителем одноименной песни Михаилом Шуфутинским. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

В компании рассказали, что в ленте новостей все записи, связанные с песней Шуфутинского, будут отмечены специальным предупреждением. Таким образом, соцсеть решила позаботиться о людях, которые «устали от повторяющегося из года в год юмора».

Кроме того, во «ВКонтакте» появился хештег #не3сентября, пользователи добавляют его к записям, которые не связаны с песней.

Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «3 сентября» в 1993 году. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса, напоминающего Шуфутинского, с цитатой из песни, а чуть позже — множество мемов, о которых, уже по сложившейся традиции, вспоминают 3 сентября.

Шуфутинский объяснил, почему его композиция обрела такую широкую популярность. С точки зрения певца, все дело в менталитете россиян. По собственному признанию артиста, он не предполагал, что «достаточно трагичная» композиция станет символом прихода осени и хитом для многих людей.

Ранее в Сети появилась петиция о запрете песни «3 сентября». Автор отмечает, что ежегодно песня «3 сентября» звучит по радио и на телевидении, а «все ленты социальных сетей заполонены стикерами, мемасиками и открытками, которые посвящены этой композиции».