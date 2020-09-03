Российский Миг-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва, 3 сентября. Истребитель МиГ-31бм в четверг поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Баренцева моря приближающуюся к госгранице цель. Для ее распознавания и предотвращения нарушения рубежей к ней был направлен МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж РФ идентифицировал воздушный объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

«После разворота норвежского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Нарушения госграницы РФ норвежским самолетом допущено не было, полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее МиГ-31 уже перехватывал самолет ВВС Норвегии 1 сентября также над Баренцевым морем. Кроме того, российские истребители Су-27 сопровождали над Балтикой стратегические бомбардировщики США и перехватывали борты сразу четырех стран НАТО — Дании, ФРГ, Штатов и Швеции.