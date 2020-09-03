Водонаева винит глазированные сырки в неудачном браке с музыкантом Комовым

Москва, 3 сентября. Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, почему рассталась со своим вторым мужем Алексеем Комовым.

Журналист и телеведущая отреагировала на новый выпуск программы с Юрием Дудем. Его гостем стал актер Юрий Борисов, который рассказал об отношениях с Анной Шевчук. Оказалось, что артист добивался внимания Анны с помощью глазированных сырков.

Водонаева тоже винит глазированные сырки в неудачном браке с музыкантом Комовым.

«Сырки… иногда, знаете ли, из-за них разводятся. Сырки прекрасны в том возрасте, о котором повествует герой. А бывает, что взрослый мужчина покупает тебе сырки. Ненавижу сырки после второго развода», — написала Водонаева.

Журналистка намекнула, что именно из-за финансового положения Алексея Комова у них не сложилась личная жизнь. Напомним, что Водонаева была замужем дважды: в первый раз ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев.

Пара поженилась в 2009 году, но четыре года спустя Водонаева и Малакеев расстались. От этих отношений у журналистки есть сын Богдан.

Второй раз Водонаева вышла замуж за музыканта Алексея «Косинуса» Комова в 2017 году. Через два года она ушла от него.

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