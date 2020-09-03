Глюкозу в шубе на пляже назвали «чудом в перьях»

Москва, 3 сентября. Певица, актриса и телеведущая Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с фанатами кадром с необычной съемки на пляже.

Перед объективом камеры артистка предстала в обтягивающем закрытом купальнике и шубе голубого цвета. Наряд подчеркнул достоинства фигуры 34-летней звезды, что тут же отметили ее подписчики.

«Обстановка по кайфу, мы с тобою… (продолжи фразу)», — обратилась она к фанатам в Instagram.

Поклонники откликнулись на призыв и стали предлагать свои варианты окончания фразы, среди которых: «кайфуем», «отдыхаем», «танцуем» и даже внезапно «пингвины». Некоторые комментаторы при этом отметили, что поза, которую Глюкоза приняла для кадра, придала ей сходство с ангелом или птицей.

«Самая стройная на этой планете», — восхитился uzzi777.

Нашлись однако и те интернет-пользователи, которые решили подколоть звезду за шубу на пляже.

«А валенки где и ушанка?» — отреагировала cherepanova2901.

«Где санки? Ну их явно не хватает», — считает titova.o.n.

«Вы купальник задом наперед надели? Похоже на полное отчаяние от отсутствия мужчины в жизни», — высказалась vio250791.

«Чудо в перьях», — отрезал oleg.sigal.1.

Глюкоза недавно призналась, что боится экспериментов дочери с внешностью. 13-летняя Лида является такой же яркой творческой личностью, как и ее мама. В начале года девочка сделала ультракороткую прическу и покрасила волосы в яркий фиолетовый цвет. Позднее она и вовсе побрилась наголо.