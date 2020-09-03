Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку. Об этом сообщило агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что без содействия Москвы Белоруссия оказалась бы один на один с агрессией извне. По словам белорусского лидера, без поддержки со стороны России республике было бы непросто.

Ранее в Минск прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин с делегацией. Эта поездка предваряет переговоры лидеров России и Белоруссии, которые должны произойти в ближайшее время.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, после которых в стране начались несанкционированные протестные акции. По словам Лукашенко, к управлению этими протестам причастны Польша, Литва, Украина и Чехия.

Комментируя белорусские события, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии является недопустимым.