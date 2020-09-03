Премьер Баварии призвал не увязывать СП-2 с «отравлением» Навального

Берлин, 3 сентября. «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, поэтому его не следует связывать с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

«Это не вопрос государства, но это вопрос частных инвестиций. На наш взгляд, реализация проекта «Северный поток — 2» не связана с инцидентом с Навальным», — подчеркнул Зедер.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите».

2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы «подвергся воздействию отравляющего вещества». Позднее американский сенатор и член комитета по международным делам Роберт Менендес призвал администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным. Кроме того, немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства Германии свернуть строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с Навальным.

Многие эксперты уверены, что отравление Навального является следствием приема наркотических веществ. Так, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный оказался в реанимации из-за употребления наркотиков или от отравления, за которым могут стоять его западные кураторы.

Почему спектакль с «отравлением» выгоден самому Навальному читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.