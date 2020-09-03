Шеф-повар из РФ ответил на обвинение в уничтожении СССР украинской кухни

Большевики вовсе не ставили перед собой цель уничтожить русскую или украинскую кухню. Их волновали гораздо более масштабные задачи по осуществлению мировой революции. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев.

Ранее кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заявил, что украинскую и русскую кухню почти полностью уничтожили во времена СССР. Он отметил, что большая часть блюд на Украине и в России на 90% является наследием Советского Союза. Клопотенко считает, что единственные украинские блюда, которые удалось сохранились, — это вареники и борщ.

«Каким образом повлияла на украинскую кухню советская власть? Прежде всего, методом запрета продуктов, которые люди привыкли потреблять», — пояснил повар.

Он также подчеркнул, что дефицит продуктов заставил граждан СССР придумывать блюда «из того, что было». Кулинарный эксперт уверен, что советская власть специально вводила продовольственные запреты, чтобы сформировать единый народ. В качестве примера блюд, созданных «из ничего», он привел винегрет, оливье, сельдь под шубой и холодец.

Комментируя слова Клопотенко, кулинарный эксперт Антон Прокофьев согласился с тем, что советская власть действительно повлияла на уничтожение национальной русской кухни. Другое дело, что украинская кухня — эвфемизм, который существует только в голове современных украинцев, полагает эксперт.

«Механизм разрушения привычного исторического уклада не сводился к запрету. Это было сознательное уничтожение большевиками крестьянства, борьба с культурными традициями, с частной собственностью. Как следствие, происходило разрушение привычных хозяйственных связей, — рассказывает Прокофьев. — При этом большевики вовсе не ставили себе целью уничтожить русскую кухню [или украинскую]. Их волновали гораздо более масштабные задачи по осуществлению мировой революции и переформатированию нашей страны».

Что касается современной русской кухни, то она испытала сильнейшее влияние СССР, утверждает собеседник ФАН. По его словам, это происходило не от хорошей жизни.

«Советская кухня — это кухня людей, крайне ограниченных в выборе продуктов. Люди были вынуждены не наслаждаться своей жизнью, а стремиться выживать. Они готовили не из того, что им хотелось, а из того, что удавалось достать», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, кулинарный историк подверг сомнению утверждение Клопотенко о том, какие блюда принадлежат советской кухне.

«Холодец — это классическое блюдо русской и украинской кухни. Хочется сказать: «Чувак, ну ты хлебало завали». Это совершенно безграмотное утверждение. Кстати, борщ вполне известное в русской кухне блюдо», — добавил Прокофьев.

Напомним, на Украине все сильнее набирает обороты декоммунизация. В частности, в 2015 году Верховной радой был принят закон, запрещающий пропаганду советской символики. Согласно этому документу, в стране должны быть переименованы города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Под действие закона попадают 520 исторических личностей.