В ФРГ выступили против антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным

Берлин, 3 сентября. Восточный комитет экономики ФРГ (OAOEV) предостерег от введения любых экономических санкций против России из-за ситуации, произошедшей с блогером Алексеем Навальным, и выразил согласие с позицией канцлера Ангелы Меркель не связывать это происшествие с вопросом реализации «Северного потока — 2». Об этом стало известно из официального заявления правительства.

«Мы не должны позволить, чтобы этот инцидент стал долгосрочным бременем для наших двусторонних отношений и тем самым нанес новый ущерб германо-российским бизнес-контактам», — указано в заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса.

Он также подчеркнул то, что «канцлер по веским причинам отказалась смешивать дело Навального с санкциями против «Северного потока — 2».

«Реагировать на отравление Навального новыми экономическими санкциями, которые затем затронут компании и население России, которые совершенно не имеют отношения к делу, мы считаем ошибкой», — подчеркнул Хермес.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что поводов для обвинений РФ в ситуации вокруг Навального нет. В России также заинтересованы в выяснении причин ухудшения состояния его здоровья и ждут официально подтвержденной информации от Германии.