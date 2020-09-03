Стало известно, куда россияне хотят улететь на отдых после пандемии

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила, что российские туристы больше всего ждали разрешения снова летать на отдых в Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Руководитель АТА в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала распоряжение правительства о возобновлении авиасообщения с тремя странами — кроме Египта и ОАЭ открыты также Мальдивы.

«До пандемии (новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН) у нас в Египте был «открыт» только Каир, туда летал «Аэрофлот», — сказала Осипова. — Это были очень интересные экскурсионные программы. Кто-то туда и по делам летал. А кто-то действительно добирался потом из Каира до Шарм-эш-Шейха и Хургады. У каких-то туроператоров такое в программе предусматривалось».

Но, по словам собеседницы ФАН, были и такие наши соотечественники, которые добирались до заветных курортов самостоятельно, например, на автобусах, без помощи так называемого организованного туризма.

«Не будем скрывать, что наши люди и так там отдыхали, потому что были открыты пути через третьи страны, — отметила эксперт. — Но поток существовал небольшой, конечно, они же летали на курорты не напрямую. Все-таки это далековато и неудобно. Но лично я не приветствую такой «партизанский» отдых».

Потому что, если вдруг что-то случится, то выбираться россиянам придется так же самостоятельно, подчеркнула Осипова. Наглядный пример — все та же пандемия COVID-19.

«Она нам всем показала много чего [поучительного], — сказала собеседница ФАН. — Мы знаем, что Египет закрыл тогда границы с Турцией, Белоруссией и Казахстаном, и люди в нем остались. Мы не могли их вывезти через Каир! Вот такие ситуации необходимо учитывать. И все-таки летать «законным путем» (смеется) — с помощью туроператоров».

Но, естественно, очень хочется, чтобы самолеты отправлялись напрямую на курорты в Шарм и Хургаду, как это было раньше, еще до запрета на авиасообщение с Египтом, отметила руководитель АТА.

«Поэтому массовых обращений россиян мы пока что не ждем, — заявила она. — Такого не было и до пандемии. Для того, чтобы Египет опять стал массовым направлением, нужно все-таки летать на курорты напрямую. И мы, и туристы, надеемся все же на открытие прямого авиасообщения. А вообще, скажу, что мы очень ждали открытие Эмиратов! Для нас это тоже массовое направление».

По словам Осиповой, если судить по входящим звонкам, самыми востребованными направлениями на данный момент являются Египет и ОАЭ.

«Все понимают, что Европу нам в ближайшем будущем не видать, — подчеркнула исполнительный директор Альянса туристических агентств. — Да и лето уже прошло. А в Египте и ОАЭ можно и осенью, и зимой отдыхать. Они очень интересуют туристов. И люди уже не спрашивают даже о Таиланде и Вьетнаме».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиационного сообщения с тремя государствами — Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, прерванного пандемией новой коронавирусной инфекции.

В столицу АРЕ Каир будут летать три рейса в неделю, на главный курорт ОАЭ Дубай — два раза в неделю, как и в аэропорт Велана на Мальдивах.

После этого были названы необходимые условия для посещения гражданами РФ этих трех стран. Прежде всего, это касается медицинского вопроса, связанного все с тем же COVID-19.