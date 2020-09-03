Эксперт объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

При отравлении блогера Алексея Навального «Новичком» пострадало бы огромное количество людей — это оружие массового поражения. Об этом рассказал бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Накануне власти ФРГ заявили, что госпитализированный в клинику «Шарите» Навальный якобы был отравлен веществом группы «Новичок». К соответствующим выводам пришли специалисты лаборатории бундесвера.

Игорь Никулин, военный эксперт и бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию, поставил выводы немецких специалистов под сомнение. Он объяснил принцип действия вещества, которое называют «Новичком».

«Это бинарный нервно-паралитический газ. Там несколько компонентов — семь или восемь, — и по отдельности каждый из них не особо токсичен. Скажем так, не токсичнее обычного «Дихлофоса», которым травят тараканов и мух. Но в момент взрыва получается коктейль, который по силе воздействия отличается примерно так, как «коктейль Молотова» от обычного коктейля. Эффективность в тысячи раз больше. Поэтому какое-то вещество из этого списка — А234, А236 и так далее — могло быть использовано для отравления. Но почему оно сработало не сразу, а потом? [Возможно, оно так сработает], только если его в микрокапсулу упаковать. Такие разработки, насколько я знаю, вели в Портон-Дауне, в Великобритании, где как раз и «отравили» Скрипалей», — сказал Игорь Никулин в комментарии ФАН.

Такой принцип действия означает, что при активации «Новичка» пострадал бы не только Навальный, но и его пресс-секретарь Кира Ярмыш, которая летела вместе с ним, и еще огромное количество людей — пассажиров рейса Томск — Москва. «Безусловно, не предполагается использование этого коктейля против одного человека. Потому что это оружие массового поражения», — подчеркнул специалист.

Берлин не проинформировал российскую сторону о результатах исследования, которые и подтолкнули немецких специалистов к выводам об отравлении Навального «Новичком». При этом российская Генпрокуратура направила запрос о правовой взаимопомощи в ФРГ. Адресаты его получили, но ответа не предоставили.

Игорь Никулин обратил внимание, что взятые у Навального в Омске анализы не указывали на отравление, и добавил, что выявленные у блогера симптомы нехарактерны для действия так называемого «Новичка».

«Данных, что его отравили именно этими веществами, у нас нет, никто их нам пока не предоставил. В тех анализах, которые у него взяли в Омске, явно следов таких веществ не было. И признаки, которые мы видели, тоже на это не указывают. При отравлении такими веществами у него было бы сужение зрачков — миоз, — пена изо рта, судороги и тому подобное. Ничего такого мы не видели. Поэтому если даже он и был отравлен, то отравлен каким-то другим веществом. Скорее всего, каким-нибудь медицинским препаратом», — предположил Никулин.

Эксперт считает, что заявление бундесвера нужно расценивать как элемент давления на Россию в контексте реализации проекта «Северный поток — 2». 1 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод будет достроен, несмотря на санкционные угрозы со стороны США. Минобороны ФРГ высказалось об отравлении Навального на следующий день.

«Это и есть подкоп под «Северный поток — 2». Неспроста они ждали восемь дней, чтобы потом вдруг такую вот «сенсацию» выдать. Во-первых, сроки проходят, когда можно что-то найти: вещества-то разлагаются. И вот они дождались того срока, когда вещества уже должны разложиться, и по каким-то там остаточным явлениям «вдруг обнаружили». Думаю, если и будет серьезное международное расследование, всю эту туфту — а по-другому я не могу это назвать, — скорее всего, вскроют», — уверен экс-сотрудник ООН.

Однако Запад вряд ли заинтересован в объективном расследовании произошедшего с Навальным, считает Игорь Никулин. По его мнению, ситуация с Навальным будет развиваться по сценарию «дела Скрипалей».

«Думаю, не допустят они никакого расследования: дело ограничится голословными утверждениями. Потому что есть международная процедура: создается трехсторонняя рабочая группа — Россия, Германия, ОЗХО, — специалисты собираются, предъявляют свои аргументы, сравнивают и приходят к какому-то общему решению. Но, думаю, ничего такого мы не увидим. Скорее всего, будет профанация, как и в «деле Скрипалей»: комиссия ОЗХО приедет, сделает какие-то анализы, после этого отчет предоставят немцам и больше никому не покажут. Я прогнозирую, что ситуация будет развиваться по британскому сценарию, потому что они не заинтересованы в объективном расследовании этого дела. Им нужны голословные обвинения в адрес России», — резюмировал эксперт.

Напомним, 20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске. Блогеру стало плохо на борту самолета. Омские врачи стали оказывать ему экстренную помощь, позже прессе стало известно, что Навальный находится в реанимации. Основной рабочий диагноз омских врачей — нарушение углеводного баланса и обмена веществ.

Позднее Навального частным самолетом доставили в Берлин и поместили на лечение в клинику «Шарите». Там заявили, что блогер якобы был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. При этом некоторые эксперты убеждены, что «отравление» Навального могло быть спланировано его западными спонсорами.