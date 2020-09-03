Способны ли Польша, Литва и Латвия угрожать Белоруссии с воздуха

После недавних выборов президента Белоруссии, обстановка в стране крайне накалилась. Оппозиция действующей власти выступает против итогов выборов, а Александр Лукашенко, усиливая патрулирование своих воздушных границ, делает громкие заявления о том, что со стороны прибалтийских государств и НАТО исходит угроза возможного вторжения. На фоне этого Telegram-канал «Крылья войны» решил изучить и сравнить ВВС Белоруссии и ВВС, граничащих с ней стран-участниц НАТО.

Военно-воздушные силы Белоруссии

После распада СССР каждой союзной республике досталось наследство. Минск получил более семисот единиц воздушной техники, среди которых вертолеты, транспортные самолеты, штурмовики, ракетоносцы, разведчики, истребители, перехватчики и бомбардировщики. Все они стали основой Военно-воздушных сил республики, одних из наиболее грозных в Восточной Европе.

Места дислокации авиабаз не изменились с советских времен. Помимо них республике достался и один из крупнейших в СССР 558-й ремонтный завод, расположенный в городе Барановичи в 150 км к юго-западу от Минска.

В июне 1992 года, на базе управления 26-й Воздушной армии ВВС СССР, было сформировано командование Военно-воздушных сил Республики Беларусь. А с 2001 года белорусские ВВС были объединены с войсками ПВО и в настоящее время называются — Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны.

Развитие структуры ВВС продолжается. Появляются новые машины, которые республика модернизирует своими силами. Новые самолеты, конечно, преимущественно российского производства, но создаются с участием специалистов из Белоруссии. Также страна активно развивает проекты по созданию беспилотных летательных аппаратов. По данным ежегодного бюллетеня The Military Balance 2020, который выпускается Международным институтом стратегических исследований (IISS), расположенным в Лондоне, общее количество летательных аппаратов в составе ВВС республики — 149 единиц.

В июне 2020 года на боевое дежурство поступили 4 новых Су-30СМ. Всего заказано 12 истребителей этого типа. Кроме того, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», Белоруссия заказала у России боевые вертолеты Ми-35. Как видно, развитие военной авиации идет полным ходом, пополняясь свежей техникой, что значительно увеличивает боевой потенциал ВВС этой страны.

Белоруссия — союзник России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и имеет на вооружении ВВС зенитно-ракетные комплексы С-200, С-300 «Фаворит», «Бук» (в том числе модернизированный своими силами «Бук-МБ») и «Тор-М2Э» в составе ПВО Сухопутных войск страны. Такое вооружение позволяет с уверенностью утверждать, что республика не станет легкой мишенью для потенциальных агрессоров.

Военно-воздушные силы Польши

Военно-воздушные силы Польской Республики были созданы в ноябре 1918 года одновременно с провозглашением независимости страны, полученной по итогам Первой мировой войны. На начальном этапе использовались аэропланы, произведенные в Германии и Австрии. Затем, во время советско-польской войны 1919-1921 годов, в составе ВВС Польши наряду с французскими и английскими появились американские самолеты. Первым истребителем польской разработки стал PWS-10, изготовленный в 1930 году на Подляском авиационном заводе инженерами Александром Грдзельским и Августом Бобеком.

17 сентября 1939 года польское правительство покинуло страну, а в начале октября Польша как суверенное государство перестала существовать (так же, как и ее вооруженные силы). В первые годы Второй мировой войны польская авиация действовала в составе ВВС Великобритании, а впоследствии — в польской народной армии, созданной на территории Советского Союза в 1943-1944 годах.

В конце 1943 года был сформирован 1-й польский истребительный авиационный полк «Варшава», на вооружении которого были советские истребители Як-1 и Як-9. Потом появился полк ночных бомбардировщиков «Краков», который летал на самолетах У-2. А затем был организован 3-й полк — уже штурмовой авиации, оснащенный бронированными штурмовиками Ил-2. В 1945 году польские ВВС были представлены воздушным корпусом, который после окончания Великой Отечественной войны передислоцировался в Польшу и составил ядро военно-воздушных сил Польской Народной Республики.

Сейчас Воздушные силы Польши включают в себя военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и радиотехнические войска и насчитывают в общей сложности 440 летательных аппаратов, которые приписаны к десяти авиабазам страны.

Состав польского военно-воздушного флота внушителен. Используется техника российского, американского и польского производства. Так как Польша является членом Североатлантического альянса (НАТО) с 12 марта 1999 года, большую поддержку ей оказывают ВС США. 13 мая 2011 года было подписано польско-американское соглашение о размещении на территории Польши на ротационной основе американской боевой авиации. Согласно этому соглашению в ноябре 2012 года на авиабазе Ласк (юго-западнее города Лодзь) был развернут американский «передовой отряд» 52-й оперативной группы, входящий в состав 52-го истребительного крыла ВВС США в Европе (авиабаза Шпангдалем, Германия). Десять военнослужащих отряда координируют с польской стороной проведение совместных мероприятий по боевой подготовке, техническому обслуживанию самолетов, организации связи, тыловому обеспечению и занимаются вопросами размещения эскадрильи истребителей F-16, а также звена транспортных самолетов С-130 «Геркулес» ВВС США.

22 февраля 2013 года на авиабазу Повидз (восточнее Познани) в рамках первой ротации прибыла группа летных средств и персонала американских ВВС — три военно-транспортных самолета C-130J «Геркулес» и 66 военнослужащих. Во время второй ротации в мае 2013 года в Ласк из США прилетели шесть истребителей-бомбардировщиков F-16 ВВС Национальной гвардии. С тех пор ротации самолетов военно-воздушных сил США осуществляются ежеквартально. На польских аэродромах в Ласке и Повидзе побывали американские самолеты F-16, F-22, A-10 и С-130, принимавшие участие в совместных учениях с польскими летчиками. В частности, американцы получили возможность провести тренировки воздушного боя с истребителями ВВС Польши российского производства МиГ-29.

По сравнению с Латвией и Литвой, рассматриваемыми в этой статье, Польша является сильнейшим государством как по количественным, так и по качественным показателям состояния воздушных сил. Если кто-то и предпримет агрессивные действия в отношении Минска, то во главе скорее всего будет именно Варшава.

Военно-воздушные силы Латвии

Первое подразделение ВВС Латвии создано во время войны за независимость — 7 июня 1919 года была сформирована авиагруппа под командованием лейтенанта Альфредса Валлейка. Спустя 21 год существования независимой Латвии ее ВВС насчитывали 130 самолетов. В 1940 году страна вошла в состав СССР и ее военно-воздушные силы стали частью ВВС Красной Армии.

Современные Военно-воздушные силы Латвии невелики и не имеют собственной истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации. В начале 2000-х были приобретены два новых вертолета Ми-8МТВ, снабженных спасательно-поисковым оборудованием, но используемых в основном для транспортировки личного состава, эвакуации и поддержки спецназа. Затем были приобретены еще два Ми-8МТВ.

Ранее на вооружении ВВС состояли польский учебно-спортивный самолет PZL-104 Wilga, чехословацкий универсальный двухмоторный самолет Let L-410 Turbolet, советский легкий многоцелевой самолет Ан-2 и вертолет Ми-2. По данным The Military Balance 2020 ВВС Латвии насчитывают всего 10 единиц авиационной техники.

Неудивительно, что имеющая весьма скромный военно-воздушный арсенал Латвия вынуждена пользоваться услугами НАТО, которые поочередно патрулируют воздушное пространство всех Прибалтийских республик. С января 2016 года эту миссию выполняют военные самолеты Бельгии и Испании, летающие с натовской военной базы в литовском городе Шяуляй.

Рига вряд ли сможет представлять угрозу для Белоруссии, даже если рассматривать территорию Латвии в виде плацдарма для размещения авиации НАТО. Небольшое количество авиабаз и скромные затраты на их обслуживание — лишнее тому подтверждение.

Военно-воздушные силы Литвы

В январе 1919 года в вооруженных силах Литвы была сформирована инженерная рота, в составе которой был создан авиационный отряд. Датой рождения ВВС Литвы считается 12 марта 1919 года, когда этот отряд был реорганизован в авиационную роту, которая стала отдельной воинской частью. Ее командиром был назначен морской инженер Петрас Петронис. К 1940 году, когда Литва вошла в состав СССР, ВВС страны насчитывали 117 самолетов.

После развала Советского Союза, Военно-воздушные силы Литвы снова стали самостоятельным видом вооруженных сил. К 2002 году на вооружении ВВС находились шесть учебно-боевых самолетов L-39 и 18 зенитных пушек М/48 (170) «Бофос» калибра 40 мм. Численность личного состава достигала 1100 военнослужащих (примерно 6% от общей численности ВС).

На сегодняшний день литовские ВВС не сильно отличаются от упомянутых выше латвийских. В состав группы воздушных операций входят: две авиационные эскадрильи — транспортная и вертолетная, служба поддержки воздушных операций, инженерная авиационная служба, звено армейской авиации и учебное звено. The Military Balance 2020 оценивает общее количество летательных аппаратов в 12 единиц.

Литва, наряду с Латвией, пользуется услугами НАТО, которые обеспечивают безопасность воздушных границ страны, у которой нет боевой воздушной техники. Вильнюс так же не сможет ничем угрожать Белоруссии, кроме «зеленого коридора» в виде своего воздушного пространства, для авиации более сильных союзников по НАТО.

Обоснован ли страх Лукашенко?

Как видно по анализу Военно-воздушных сил Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии, белорусам едва ли стоит опасаться агрессии со стороны своих соседей. Разве что Польша может нести какую-то угрозу, но скорее она будет формальной, чем реальной.

НАТО и США, в свою очередь, могут использовать страны Прибалтики в своих интересах, которые затрагивают не только и не столько Белоруссию, сколько Россию. Если у Минска случится открытый конфликт с Варшавой, Ригой или Вильнюсом, то ответная реакция будет продиктована с одной стороной США, а с другой — Россией. Понимая это, все участники потенциально опасных маневров в Восточной Европе предпочтут не доводить дело до войны.