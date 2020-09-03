Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Украину и Литву во вмешательстве в дела Белоруссии

Минск, 3 сентября. Польша, Чехия, Литва и Украина причастны к управлению протестами в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«На обстановку в Белоруссии в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа. Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — констатировал лидер страны.

Лукашенко добавил, что власти республики отреагируют на «любые негативные телодвижения в адрес Белоруссии». Самым важным сейчас, по его мнению, является недопущение разжигания в Минске «какого-то пожара».

«Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — пояснил Лукашенко.

Политик обратил внимание на критику, которую часто высказывает Вильнюс в адрес Минска.

«Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей?» — поинтересовался он.

По мнению Лукашенко, в Литве «куча проблем, которые надо решать».

«И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее», — подчеркнул президент страны.

Отдельно Лукашенко высказался и относительно отношений Белоруссии и Польши.

«Они видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши, белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, никогда не было проблем», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии отметил, что власти республики никогда не будут мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше.

«Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно», — заверил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых Лукашенко набрал более 80%. После голосования в стране начались массовые беспорядки. По мнению Лукашенко, за несанкционированными акциями стоят США и некоторые европейские страны. В России неоднократно подчеркивали неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.