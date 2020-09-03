Кремль отреагировал на задержание российских журналистов в Белоруссии

Москва, 3 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналистов в Белоруссии.

«Мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции, никто не должен мешать им. Журналисты должны действовать в строгом соответствии с законами, в том числе Белоруссии. Надеемся, что они смогу продолжить свою деятельность в ближайшее время», — сказал Песков.

Трое журналистов белорусской редакции «Комсомольской правды» были задержаны 1 сентября в ходе протестов в Минске. Почти сутки журналисты провели в местном РУВД, на них составили протоколы о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. В редакции отметили, что журналисты находились на протестах на законных основаниях, на них были бейджи и жилеты с надписью «Пресса».