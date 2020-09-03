Путин пока не планирует обсуждать с Меркель «отравление» Навального

Москва, 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует обсуждать с канцлером Германии ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что контактов между Путиным и Меркель после заявления Германии об «отравлении» Навального не было.

«В ближайшее время [контакты] не планируются. Лидеры двух стран часто общаются по телефону. Если одна из сторон посчитает необходимым, разговор состоится», — сказал он.

Между тем в бундестаге стали заявлять о возможном «ледниковом периоде» между странами из-за ситуации с Навальным. Представитель Кремля обратил внимание на дефицит информации со стороны Германии. Он отметил, что без данных из Берлина сложно сказать, что стало причиной заявления канцлера ФРГ об «отравлении» блогера.

Песков напомнил, что российские криминалисты не обнаружили в организме Навального следов ядовитых веществ.

«И в Кремле, и на уровне наших медиков, и на уровне специалистов с самого первого дня все разъясняют эту ситуацию. Надо быть глухим, чтобы этого не слышать», — добавил он.

Ранее специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Многие эксперты поставили это утверждение под сомнение, указав на странности такой версии. А сам разработчик «Новичка» Леонид Ринк назвал доводы об «отравлении» блогера этим веществом «политической ерундой».

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. 22 августа его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.