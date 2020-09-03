Кремль заявил об отсутствии причин для возможных санкций против РФ

Москва, 3 сентября. Россия не приемлет практику санкционного давления со стороны других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее правительство Германии выступило с утверждением о том, что блогер Алексей Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества. Позднее американский сенатор и член комитета по международным делам Роберт Менендес призвал администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Алексея Навального, отметив, что у России нет таких данных. Он также добавил, что российская сторона не видит причин для обсуждения каких-либо санкций.

«Мы не приемлем санкционного языка. Но мы не понимаем причины для обсуждения темы каких-либо санкций», — пояснил Песков.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите».

Многие эксперты уверены, что отравление Навального является следствием приема наркотических веществ. Так, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный оказался в реанимации из-за употребления наркотиков или от отравления, за которым могут стоять его западные кураторы.

Почему спектакль с «отравлением» выгоден самому Навальному читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.