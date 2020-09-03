Песков назвал эмоциональными заявления ФРГ о «Северном потоке — 2»

Москва, 3 сентября. Заявления некоторых немецких политиков о том, что проект «Северный поток — 2» нужно остановить из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, являются эмоциональными и не основывающимися на конкретных фактах. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее немецкий политик Катрин Геринг-Эккардт из оппозиционной партии «Союз 90 / Зеленые» призвала остановить строительство газопровода из-за сообщений о том, что Навального якобы отравили.

«Это эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах. Это проект международный, коммерческий», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» в интересах энергобезопасности всего европейского континента.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Сначала блогера госпитализировали в омскую больницу, а затем вывезли на лечение в Германию.

2 сентября в ФРГ заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Разработчик вещества указал на несостоятельность этой версии, отметив, что при отравлении «Новичком» Навальный бы скончался, а не впал в кому. На несостыковки в данном вопросе обратил внимание и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал не связывать «Северный поток — 2» с ситуацией с Навальным. Немецкий политик подчеркнул, что строительство газопровода — это вопрос частных инвестиций, а не государства.