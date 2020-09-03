Кремль не считает, что «отравление» Навального могло быть кому-то выгодно

Москва, 3 сентября. Кремль не считает, что «отравление» Алексея Навального могло быть кому-то выгодно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не думаю, что кому-то это могло бы быть нужно, если трезво смотреть на происходящее. Мы не хотели бы, чтобы наши партнеры в Германии и других европейских странах спешили с оценками», — сказал Песков.

Накануне специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Посол РФ в ФРГ был вызван в МИД страны. Российский дипломат сообщил, что никакой субстантивной фактуры по делу Навального ему не передали.

Бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин усомнился в версии об «отправлении Навального «Новичком». Он подчеркнул, что группа «Новичок» содержит около восьми фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия, при распылении все люди в зоне действия падают без сознания.