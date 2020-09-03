Песков призвал узнавать об обысках в Минвостокразвития у правоохранителей

Москва, 3 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задавать вопросы об обысках в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, которое относится к Минвостокразвития, нужно правоохранительным органам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее об обысках, прошедших в агентстве, сообщили СМИ. Журналисты попытались узнать Пескова, в чем заключается причина обысков.

«О причинах ничего неизвестно, об этом, пожалуйста, спрашивайте у правоохранительных органов», — ответил представитель Кремля.

Также сотрудники СМИ спросили у пресс-секретаря главы государства, не отразятся ли обыски на работе органов, занимающихся развитием Дальневосточного федерального округа, а также на полпреде президента в регионе Юрии Трутневе.

«Следственные действия не могут и не должны мешать программам развития Дальнего Востока», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что не так давно Дальний Восток посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который поставил задачи по ускорению развития региона.