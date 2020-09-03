В Кремле не видят необходимости в заявлениях Путина по ситуации с Навальным

Москва, 3 сентября. МВД выполняет доследственную проверку по ситуации с Алексеем Навальным без указаний президента РФ, необходимости в них нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будет ли Владимир Путин распоряжаться о возбуждении уголовного дела по факту госпитализации блогера.

Представитель Кремля также прокомментировал заявления правительства Германии и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Навального якобы отравили «Новичком».

«Если канцлер делает такие заявления, значит есть существенные результаты, исследования специалистов. Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку. Не видим поводов для заявлений главы государства», — заявил Песков.

Он также обратил внимание, что Германия пока так и не предоставила России никаких данных по состоянию Навального.

Как сообщалось ранее, 2 сентября правительство Германии выступило с заявлением, что основателя ФБК (признан иноагентом в России) якобы «отравили» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок». При этом независимая экспертиза анализов блогера ранее не выявила в его организме никаких ядов и их следов. Сейчас блогер находится в берлинской клинике «Шарите», куда его перевезли в под предлогом, что он якобы был отравлен.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Там он госпитализирован. Врачи за два дня стабилизировали его состояние. 1 сентября Генпрокуратура РФ направила официальный запрос в Германию о состоянии блогера, но ответа так и не получила.

Многие эксперты сходятся во мнении, что «отравление» блогера могло быть выгодно только его соратникам и западным кураторам. В частности, такой точки зрения придерживается главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. По его словам, после того, как Навальный превратился из заметной фигуры так называемой оппозиции в довольно слабую, западные спонсоры «оппозиционера» организовали отравление блогера в кафе аэропорта Томска.