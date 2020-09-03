Ищенко предрек Украине тотальную безграмотность населения

Киев, 3 сентября. Следствием образовательных реформ на Украине стала тотальная безграмотность школьников и студентов. Выпускники не знают ни русского, ни украинского языков, заявил политолог Ростислав Ищенко.

По словам Ищенко, через 10 лет украинцы не смогут грамотно ни читать, ни писать, считать дальше ста тоже будут с трудом. Политолог отметил, что уже сейчас украинские школьники выпускаются с функциональной безграмотностью.

«По итогам «современного» образования нынешние граждане республики не умеют писать ни по-украински, ни по-русски. Если они неграмотно пишут, они и читают плохо», — заявил эксперт в комментарии «Комсомольской правде».

Ищенко добавил, что реального образования через 10 лет в стране не будет также, как и не будет нужды в нем.

«Сейчас Украина из промышленной становится аграрной. И наблюдение сельскохозяйственного цикла грамоты не требует. Просто передача знаний от отца к сыну. И дети не только из школ – из вузов выходят необразованными», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что с нового учебного года на Украине все русскоязычные школы, начиная с пятого класса, обязаны перейти на украинский язык обучения. Верховная рада Украины осенью 2017 года приняла закон «Об образовании», где языком образовательного процесса в учебных заведениях назван только государственный (украинский) язык. Классы с преподаванием на языках национальных меньшинств с 2018 года остались только в младшей школе.