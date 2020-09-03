Россияне рассказали, какие вопросы на собеседовании их раздражают

Москва, 3 сентября. Вопросы о причине увольнения с прошлого места работы и о личной жизни больше всего раздражают россиян, что подтверждается результатами опроса компании Superjob.

Больше половины респондентов (56%) заявили, что некоторые вопросы им не нравятся. При этом 36% опрошенных спокойно относятся к любым вопросам от работодателя.

Каждого восьмого соискателя нервирует вопрос о причинах увольнения. 5% респондентов не любят вопросы о личной жизни, еще столько же россиян не хотят говорить о карьерных ожиданиях.

4% россиян еще в начале собеседования хотят знать, сколько денег им готовы платить на новом месте. 4% россиян не любят традиционный для рекрутеров вопрос «Почему вы выбрали именно нашу компанию?».

Не хотят распространяться о личных качествах 3% респондентов. 2% опрошенных заявили, что вопросы о возрасте являются некорректными.

Эксперты отмечают, что для мужчин самым раздражающим является вопрос о зарплатных ожиданиях. А женщин нервируют вопросы о семейном положении.

Ранее были названы российские регионы, жители которых за последние шесть месяцев значительно сократили расходы на еду, одежду и обувь, путешествия.