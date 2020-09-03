В США признали российские вертолетоносцы уникальными

Вашингтон, 3 сентября. Российские универсальные десантные корабли (УДК) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», заложенные на верфи в Крыму, имеют все шансы стать самыми многофункциональными в своем классе по всему миру. Такое заявление сделало американское издание Military Watch Magazine.

После того, как ВМФ России в 2014 году получил отказ от Франции в использовании их УДК «Мистраль», РФ начала работу над созданием собственных вертолетоносцев, способных конкурировать с французскими.

Уже известно, что каждый из кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» сможет нести от 12 до 18 вертолетов в зависимости от их размера и компоновки. Кроме операции по высадке войск, десантные судна также смогут бороться с подводным флотом противника.

На новых российских УДК будут находиться главные ударные вертолеты, уникальные в своем роде модели Ка-52 «Аллигатор».Также вертолетоносцы смогут использовать на борту противокорабельные ракеты Х-31, способные поражать боевые судна на расстоянии 300 километров.

Также американские эксперты отметили уникальную возможность превращения вертолетоносцев в плавучие больницы. Корабли имеют все необходимые для этого помещения, остается открытым лишь вопрос о том, какое оружие будет размещено на УДК на постоянной основе, а какое — временно.

В целом все характеристики УДК, по мнению американских специалистов, позволяют использовать вертолетоносцы в самых кризисных ситуациях и сделают их лидерами в своем классе кораблей по всему миру.

Ранее эксперты издания The National Interest, обсуждая строительство кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», отметили, что Россия в последнее время делает ставку на авианесущие УДК.