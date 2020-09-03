Эксперт оценил план Трампа лишить финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

Снижением финансирования ряда городов президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать избирателям свою решительность в борьбе с преступностью — переход от слов к делу. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

План Трампа

Трамп подписал меморандум, который направлен на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками.

«Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония», — заявил глава государства.

Эти меры коснутся Портленда, Сиэтла, Нью-Йорка и Вашингтона. Полный список «зон анархии» позже опубликует генеральный прокурор. Белый дом собирается определиться, как министерства будут отчитываться о финансировании городов, а также продумать механизмы лишения их федеральной помощи.

«На протяжении последних нескольких месяцев некоторые власти в штатах и на местном уровне способствовали насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления и отказываясь принять предложения помощи со стороны федеральных правоохранительных органов», — добавил Трамп.

Система сдержек и противовесов

Как отметил Станислав Бышок, в США работает система сдержек и противовесов, города и штаты обладают значительной степенью независимости от федерального центра. Вместе с тем центральная власть также имеет некоторые рычаги, в том числе финансовые, для влияния на территории.

«В 2016 году Трамп избирался на президентский пост, обещая обеспечить закон и порядок. В 2020 году его повестка, как представляется, остается такой же. Если ранее Трамп называл своим главным противником «вашингтонское болото», ассоциированную с Демократической партией государственную бюрократию, сосредоточенную в столице, то сейчас президент-республиканец, очевидно, будет упирать на борьбу уже с властями штатов и отдельных городов, управляемых демократами», — пояснил Станислав Бышок.

Как отметил эксперт, Трампа давно обвиняют в том, что он сеет политический раздор в обществе, вместо того чтобы объединять американцев. Справедливее было бы пояснить, что сам Трамп явился результатом уже существующих противоречий.

«У главных действующих лиц Демократической и Республиканской партий принципиально различаются подходы к наведению порядка на улицах американских городов, в частности в контексте протестов, а иногда погромов под эгидой Black Lives Matter. Демократы настаивают на том, что полицейская жестокость в ряде случаев становится более существенным фактором общественной дестабилизации, чем деяния преступников, на которых эта жестокость направлена. Отсюда делается вывод о необходимости снижения полицейского присутствия на улицах: меньше полиции — меньше жестокости — спокойнее улицы», — добавил Станислав Бышок.

По его словам, республиканцы же, напротив, указывают на то, что снижение полицейского присутствия в контролируемых демократами городах приводит к тому, что преступники чувствуют себя гораздо свободнее, поэтому количество преступлений увеличивается. Делается вывод, что для повышения безопасности в американских городах нужно больше полиции, которая должна иметь все необходимое для максимально жесткой реакции на действия преступников. Политолог назвал неудивительным, что среди полицейских уровень поддержки республиканца Трампа выше, чем в среднем по стране.

«Снижением финансирования ряда городов Трамп должен продемонстрировать избирателям свою решительность в борьбе с преступностью — переход от слов к делу. Его оппоненты, разумеется, обвинят президента в том, что он играет на страхах рядовых граждан, желая переизбраться на следующий срок», — заключил Станислав Бышок.

Весной 2020 года по США прокатилась волна митингов. Их спровоцировал полицейский, который с крайней жестокостью задержал темнокожего Джорджа Флойда. В результате издевательства афроамериканец скончался.