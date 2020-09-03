Лукашенко заявил, что не считает обстановку в Белоруссии проблемной

Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает обстановку в республике проблемной или сложной. Об этом белорусский лидер сказал, согласовывая назначение новых глав местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

По мнению Лукашенко, нельзя говорить, что назначения проводятся в какой-то сложный для страны период. Белорусский лидер отметил, что постоянно пытается осмыслить обстановку в стране, и в разных регионах ситуация меняется.

«Когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Также президент Белоруссии подчеркнул, что новые назначенцы наверняка не заметили в Минске «цветных революций или катастроф». Кроме того, Лукашенко заявил, что определенным людям действительно не нравится происходящее в Белоруссии, однако на прошлых президентских выборах они мирно принимали свое поражение.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства, на которых Лукашенко набрал более 80%. После голосования в стране начались массовые беспорядки. По словам Лукашенко, за несанкционированными акциями стоят США и некоторые европейские страны. В России неоднократно подчеркивали неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.