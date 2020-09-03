Меньшиков спровоцировал скандал на церемонии прощания с Андреевым

Москва, 3 сентября. Директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков спровоцировал скандал на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым.

Меньшиков отказался пускать на траурное мероприятие журналистов НТВ из-за личной обиды. Корреспонденты НТВ планировали организовать прямую трансляцию церемонии прощания, однако директор театра «устроил истерику», заявив, что не допустит сотрудников телеканала на мероприятие.

«Просили пойти навстречу журналистам, но Меньшиков устроил истерику, не дав почтить память великого актера и выполнить свою работу», — сообщил источник Telegram-канала «Закулиска».

Напомним, Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. Он сыграл почти в 50 фильмах и более 60 лет работал в театре имени Ермоловой, пройдя путь от актера до художественного руководителя.

2 сентября состоялась церемония прощания с Владимиром Андреевым, которая продолжалась более двух часов. К гробу артиста несли цветы коллеги и многочисленные поклонники его таланта. Церемонию посетили, в том числе, Александр Ширвиндт, Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Марк Розовский, Григорий Заславский, Леонид Рошаль и многие другие.