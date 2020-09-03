Кравцов призвал школы не держать детей на улице для измерения температуры

Москва, 3 сентября. Министерство просвещения знает о проблемных случаях в ряде российских школ, где детей держат на улице в очередях перед входом для проверки температуры, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он призвал образовательные учреждения соблюдать проходной режим и соблюдать меры по защите здоровья и безопасности, но не допускать скопления людей, передает Федеральное агентство новостей.

«Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать», — заявил министр.

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк предложить подключить к работе специалистов региональных министерств, муниципальные органы управления образованием, методические службы. Он напомнил, что по правилам Роспотребнадзора измерять температуру школьникам должны «в просторных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции». Басюк отметил, что эта процедура уже была четко отработана на ЕГЭ и известна каждому региону.

По мнению Минпросвещения России, учебный год начался штатно во всех регионах, школы исполняют предписания Роспотребнадзора. Случаи скопления детей перед школами в ведомстве называют единичными, но требуют региональные органы управления образованием обратить на них внимание и не допускать больше.