7 фактов об ультразвуковой чистке кожи лица, которые стоит знать перед выполнением процедуры

Ультразвуковая чистка лица — востребованная процедура в косметологических салонах. Именно с нее чаще всего начинают работать с пациентами косметологи. Ей нередко приписывают совершенно чудесные свойства: от глубокого очищения кожи до лифтингового эффекта и удаления морщин. Но чем в действительности полезна процедура? Каких эффектов можно достичь? Можно и стоит ли выполнять ее в домашних условиях?

На эти вопросы мы попросили ответить косметолога сети Центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Изабеллу Айрапетову. И составили подборку полезных фактов об ультразвуковой чистке лица.

Факт 1. Ультразвуковая чистка работает на поверхности кожи

Процедура выполняется специальным аппаратом — скраббером, который генерирует ультразвуковые волны. Те не проникают вглубь тканей или под кожу, а работают только на поверхности. УЗ-волны разрушают поверхностные загрязнения, в том числе сальные пробки, и «выбивают» их из пор. При этом их возможности ограничены.

«Ультразвуковой волной черные точки из пор кожи выталкивает на поверхность, — уточняет эксперт Изабелла Айрапетова. — Но убрать глубокие загрязнения с помощью аппарата невозможно. Для этого нужно использовать специальный инструмент или работать руками».

Факт 2. Процедура подходит не всем

Принцип действия скраббера ограничивает возможности его применения. Нет смысла использовать аппарат при множественных и глубоких сальных пробках и сильно загрязненной коже. Процедура показана только тем, у кого есть неглубокие черные точки, а жирность кожи увеличена незначительно. Или в том случае, если при проблемной коже выполнять механическую чистку приходится часто, но из-за дискомфортных ощущений пациента или низкого болевого порога эту болезненную процедуру время от времени косметолог заменяет щадящей, более деликатной ультразвуковой.

В ходе процедуры врач может вскрыть или удалить несколько воспалительных элементов, но, если их много, выполнять такую чистку нельзя. При этом аппаратная методика вообще не предназначена для борьбы с глубокими загрязнениями эпидермиса и воспалительными элементами. Она призвана выполнить легкое отшелушивание кожного покрова, убрать слой отмерших клеток, избавить от поверхностных сальных пробок. Давить аппаратом глубоко забитые поры или воспалительные элементы нельзя, так как после этого на коже могут остаться заметные следы.

Факт 3. Скраббер не заменяет механическую чистку

«Это две разные процедуры, и какая из них лучше, механическая или ультразвуковая чистка лица, в каждом конкретном случае решает косметолог с учетом состояния кожи пациента, — комментирует Изабелла Айрапетова. — Если кожа чистая — можно сделать выбор в пользу ультразвуковой чистки. Если пациент торопится и нужно провести процедуру быстро — тоже. Но если на коже много несовершенств, справиться с ними с помощью скраббера не получится».

Кроме того, ни механическая, ни ультразвуковая чистки не станут панацеей для кожи с множественными воспалительными элементами, акне в третей или четвертой степени. В этом случае пациенту нужна совершенно другая терапия, которая может включать прием антибиотиков, применение системных или топических ретиноидов, стабилизацию работы сальных желез с помощью химических пилингов. И только в качестве дополнительной, поддерживающей терапии врач-косметолог время от времени может рекомендовать ультразвуковую чистку лица.

Факт 4. При здоровой коже УЗ-чистка не нужна

По словам Изабеллы Айрапетовой, каждой женщине стоит периодически выполнять чистку лица, Периодичность может порекомендовать косметолог, но один-два раза в год процедура лишней не будет. Жительницы крупных городов особенно страдают от негативного экологического фона. Смог, токсины из воздуха оседают на поверхности эпидермиса и формируют «налет», который нарушает клеточное дыхание, снижают интенсивность обновления клеток. С помощью процедуры очищения можно восстановить функции эпидермального барьера, улучшить регенерацию тканей, освежить лицо. Но для этого, особенно при нормальной, здоровой коже, совершенно не обязательно выполнять ультразвуковую чистку.

Куда более приятной будет атравматическая механическая чистка, которую выполняют с помощью косметологических средств. Это комфортная для пациента техника, при которой на кожу наносят очищающие средства, составы для разрыхления и отшелушивания верхнего слоя эпидермиса, а завершают ухаживающей, поросуживающей, увлажняющей маской. Если специалисту не нужно убирать несовершенства, по ощущениям такая процедура не отличается от уходовой, тогда как ультразвуковая чистка может доставлять дискомфортные ощущения.

Факт 5. Процедура занимает 30-50 минут

По этой причине ее и любят косметологи, а также пациенты, которые могут «забежать» в косметологический кабинет во время обеденного перерыва и покинуть его с абсолютно здоровым цветом лица, посвежевшей и посветлевшей кожей.

Перед процедурой косметолог умоет пациента, уберет косметику, обработает лицо скрабом или скаткой для отшелушивания части отмерших клеток и более глубокого проникновения УЗ-волн. После этого пройдется по лицу лопаткой аппарата. Время воздействия не превышает 15-20 минут, а вся процедура с подготовкой и завершающей маской занимает не более 50 минут.

При работе со скрабером специалист использует антисептические средства, которые одновременно формируют влажную среду на коже. Обычно перед прохождением лопатки лицо обрабатывают раствором хлоргексидина, который служит антисептиком и нейтрален по отношению к кожным покровам. После процедуры специалист может нанести сыворотку, увлажняющую или питательную маску, а завершает уход нанесением увлажняющего крема.

Факт 6. Ультразвуковая чистка и лифтинг лица — разные понятия

Процедуре сопутствуют десятки мифов, и ее лифтинговое действие — один из них. Но никакого лифтинг-эффекта она не оказывает, так как УЗ-волны вообще не действуют на структуру кожных тканей. Они поверхностно очищают эпидермис, удаляют верхний ороговевший слой, благодаря чему лицо светлеет и свежеет. Во время воздействия волн на кожу выполняется легкий микромассаж, что усиливает приток крови к тканям. А нанесение ухаживающих масок создает эффект увлажненности, напитанности кожи, которая выглядит здоровой и сияющей.

Но подтянуть кожные ткани скраббер не может. По словам Изабеллы Айрапетовой, миф о лифтинговом действии процедуры возник из-за неправильного понимания принципа работы аппарата.

«У насадки есть обратная сторона, — комментирует специалист, — и с ее помощью можно вводить в кожу различные сыворотки, в том числе с лифтинговым действием. Кроме того, некоторые аппараты могут оснащаться дополнительными функциями, в том числе фонофореза, и благодаря этой технике активные вещества из косметологических средств глубже проникают в кожу. Если специалист использует сыворотки с лифтинговым эффектом, тогда можно будет увидеть такой результат. Но ожидать от обычной УЗ-чистки подтяжки кожи не стоит, так как сам аппарат таким действием не обладает».

Кроме того, не обладает он и способностью удалять морщины, бороться с потерей упругости и тонуса кожи. УЗ-волны не влияют на синтез коллагена, не увеличивают выработку гиалуроновой кислоты. Они не способны влиять на структуру кожных покровов, так как отражаются от поверхности эпидермиса. А если такие заверения используются в описании процедуры — это не более чем рекламный ход.

На поверхности кожи их действие тоже ограничено: ультразвуковые волны не помогут избавиться от пигментанции, уменьшить выраженность рубцов, снизить жирность и активность работы сальных желез. Использовать процедуру для нормализации состояния эпидермиса опрометчиво и нецелесообразно.

Факт 7. Использовать устройство в домашних условиях можно

Часто можно увидеть предупреждения о том, что ультразвуковая чистка лица в домашних условиях противопоказана и что процедурой можно навредить себе. Но, по мнению Изабеллы Айрапетовой, эти страхи преувеличены. Специалист считает, что использовать аппарат дома можно, так как он достаточно безопасен, но вот салонного результата от домашних процедур ждать не стоит.

Причиной тому — разные виды косметики, которые используют в косметологических кабинетах и домашних условиях. Самостоятельно работать со скраббером не слишком удобно, выбрать оптимальную силу давления непросто, а пройтись по всем участкам лица, которые требуют внимания, вряд ли получится. Если устройство используется как единственное средство ухода, позитивного эффекта оно не приносит. Из-за этого после пары-тройки домашних процедур его обычно ставят на полку и забывают о нем.

Если вы хотите приобрести такой аппарат для домашнего применения, эксперт советует использовать его в качестве поддерживающей терапии. А основным уходом должно быть ежедневное внимание к коже.

Тщательно очищайте ее дважды в день, используйте тоник, соответствующий возрасту и типу кожи после умывания. Полезно использование отшелушивающих средств 1-2 раза в неделю, ухаживающих масок раз в 7-10 дней. Для полноценного ухода стоит периодически посещать косметолога, а для закрепления и поддержки достигнутого результата — использовать УЗ-скрабер. Если работать с ним аккуратно, он точно не навредит.