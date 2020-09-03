Минфин РФ опроверг слухи о новых налогах для продавцов на Avito

Москва, 3 сентября. Минфин России не предлагает вводить новые налоги на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в социальных сетях. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили о возможности введения налогов для продавцов в Сети, например на Avito. Уточнялось, что такую инициативу уже поддержали в Федеральной налоговой службе.

Минфин РФ опроверг слухи, напомнив, что Налоговый кодекс предусматривает освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трех лет. Кроме того, доходы от продажи поддержанных вещей, как правило, меньше расходов на их покупку. Существует также имущественный вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.

«Никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает», — заключили в ведомстве.

Ранее члены Общественной палаты России предложили отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения совершеннолетия младшим ребенком. С этой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, соответствующее обращение она направила на имя главы Кабмина РФ Михаила Мишустина.