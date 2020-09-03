МВД Белоруссии сообщило о задержании 24 участников акций протеста

Минск, 3 сентября. За участие в несанкционированных акциях в Минске задержаны 24 гражданина, среди них трое студентов, а также белорусские телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский. Об этом стало известно из Telegram-канала МДВ Белоруссии и из сообщения пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 24 гражданина, из них 3 студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек», — сообщает МВД Белоруссии.

По данным милиции, в несогласованных мероприятиях приняли участие около тысячи человек. Несанкционированные акции прошли в восьми городах Республики Беларусь.

Ранее уволенные с государственного телевидения страны ведущие были задержаны также из-за участия в незаконных мероприятиях.

«Граждане задержаны до рассмотрения административных дел в суде за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — отметила представитель МВД.

Ранее сотрудники милиции Белоруссии пресекли незаконные митинги, которые устроили в Минске учащиеся Лингвистического и Белорусского государственного университетов.

Напомним, несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, после окончания президентских выборов. В качестве повода для них была использована победа Лукашенко (он набрал 80,1% голосов избирателей). По мнению самого Лукашенко, протесты в республике организуют западные спецслужбы.