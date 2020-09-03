3 сентября 2004 года завершилась операция по освобождению детей и взрослых, ставших заложниками террористов, захвативших в День знаний школу №1 североосетинского города Беслан.

К сожалению, потери в таких случаях — как среди заложников, так и среди сотрудников силовых структур — это данность. Возможно, в этой ситуации можно было как-то минимизировать жертвы, если бы штурм был спланирован и шел по четко намеченному сценарию.

План, естественно был, он разрабатывается всегда, когда происходит захват заложников. Всегда параллельно с переговорами идет подготовка к штурму. То есть не исключается и возможность договориться с террористами, и возможность штурма.

Если мы будем брать, скажем, Норд-Ост, то в том случае параллельно переговорам шла тренировка спецназа в аналогичном театральном центре, если не ошибаюсь — «Меридиан». В Беслане спецназ также тренировался на другом подобном объекте на случай штурма.

Но взрывы в школе раздались неожиданно, спонтанно. Сработали взрывные устройства, которые были развешаны по залу. Поэтому штурм не был спланирован, хотя подготовка к нему, естественно, велась. Я могу об этом судить, потому что в этот момент я был недалеко от скрытых позиций «Альфы» и видел, как некоторые бойцы бежали к школе, на ходу надевая на себя разгрузки. Так не проводится спланированный штурм. К сожалению, и спецназу, и спасателям действовать пришлось в условиях, созданных «благодаря» террористам.

Помимо этого на ситуацию накладывал свой отпечаток местный менталитет, потому что тут же штурмовать здание побежали и многие местные жители, которые были вооружены охотничьими ружьями и карабинами. Они зачастую стреляли над головами спецназа, бежавшего к школе. Это все ни для кого не секрет — на стене спортзала были зафиксированы следы от пуль 12 калибра.

Спецназ действовал, исходя из сложившейся ситуации, и, конечно, было сделано максимум для того, чтобы спасти как можно больше людей. Но, к сожалению, никто не мог предугадать неожиданный сценарий — когда внутри зала раздался взрыв и начался пожар на крыше. Никто не мог минимизировать риски на этот случай.

Что касается информационной составляющей произошедшего, то уже прошло 16 лет, и я, конечно, всего не помню.

СМИ поначалу исходили из обращений родственников, которых было около трехсот. Поэтому в первые часы озвучивалась цифра триста. Я позвонил в департамент образования Северной Осетии и спросил, сколько у них по штату учителей, сколько учеников. У меня появилась цифра восемьсот, я к ней прибавил еще родителей, которые должны были придти на линейку хотя бы к первым и вторым-третьим классам, и смело озвучивал цифру более тысячи. Что, собственно, потом и подтвердилось.

Но, как правило, по моему опыту, официальной информации во время такого рода трагичных событий всегда не хватает. И это, наверное, диктуется необходимостью не выпускать лишнее в эфир. Потому что — и все мы прекрасно это знаем — террористы в том числе следят за трансляциями по ТВ, а в последнее время — в Интернете. В связи с этим официальные власти в подобных случаях ограничивают поступление информации.

При этом я не помню, чтобы информационное освещение кем-то как-то регулировалось. То есть все подавалось совершенно свободно, с разных точек. Действительно, не хватало официальной информации, от спецслужб. Что-то мы черпали от местных жителей, что-то – от неназванных источников.

По официальным данным, 333 человека, включая силовиков, пришедших на помощь людям, погибли, не менее 783 человек были ранены. Общее количество заложников — от 1116 до 1128 человек. Большинство погибших и пострадавших — дети.