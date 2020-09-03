Киевский повар обвинил СССР в уничтожении украинской кухни

Киев, 3 сентября. Украинскую и русскую кухню почти полностью уничтожили во времена СССР, заявил кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

По словам повара, 90% популярных в обеих странах блюд – наследие Советского Союза. Клопотенко отметил, что единственные сохранившиеся блюда украинской кухни – это вареники и борщ. Остальные блюда появились во времена СССР.

«Каким образом повлияла на украинскую кухню советская власть? Прежде всего, методом запрета продуктов, которые люди привыкли потреблять», — добавил эксперт в интервью журналу «Новое время».

Клопотенко считает, что дефицит в СССР привел к тому, что люди стали придумывать блюда из того, что было. По его мнению, советская власть якобы специально вводила запреты на продукты, чтобы сформировать единый советский народ.

Примером таких блюд «из ничего» служат винегрет, оливье, шуба и даже холодец, уверен повар. Клопотенко заявил, что хочет «декоммунизировать» отношение украинцев к еде.

Декоммунизация на Украине стала популярным трендом, обвинения в адрес СССР касаются не только кухни, но и всех сфер жизни. Закон, запрещающий пропаганду советской символики, был принят на Украине в 2015 году. Согласно этому документу, на Украине, в частности, должны быть переименованы города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Под действие закона попадают 520 исторических личностей.