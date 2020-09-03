Кабмин Украины отказался назначить отцу Зеленского пожизненную стипендию

Киев, 3 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский собственным указом планировал назначить своему отцу Александру Зеленскому пожизненную стипендию, как выдающемуся деятелю в сфере образования.

Приказ подразумевает пожизненные выплаты выдающимся деятелям образования старше 70 лет. В из списке находится и Александр Зеленский, отец президента. Размер стипендий составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2568 гривен (6800 рублей).

В настоящий момент и.о. министра образования Украины Сергей Шкарлет снял вопрос с повестки обсуждения кабмина.

Ранее официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз отказался от «заезженных советов» Зеленского по поводу стабилизации ситуации в Белоруссии. А первый президент Украины Леонид Кравчук призвал действующего лидера страны уже начать выполнять свои предвыборные обещания.