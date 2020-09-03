Соловьев озвучил главный вопрос после признания Ефремова

Москва, 3 сентября. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев озвучил главный вопрос в связи с признанием вины Михаилом Ефремовым. Он поинтересовался, какая судьба теперь ожидает свидетелей актера, которые перед судом утверждали, что в машине в момент ДТП тот находился не один.

«А его «свидетелям» грозит наказание за дачу ложных показаний?» — цитирует журналиста «Царьград».

Вопрос Соловьева поддержали в Сети. Автор Telegram-канала «Профессор смотрит в мир» Дмитрий Евстафьев отметил, что в данной ситуации он закономерен.

«И как он сам-то после этих гор вранья жить будет? А Пашаев адвокатом продолжит работать?» — также добавил он.

В четверг в суде Ефремов признал вину в ДТП 8 июня, в результате которого погиб водитель второго автомобиля Сергей Захаров. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал заявление актера «позерством». По его мнению, тот решил раскаяться, поскольку его «приперли к стенке». Прокурор запросила для артиста 11 лет колонии общего режима.

Ранее на стороне Ефремова выступали несколько свидетелей, которые утверждали, что в момент трагедии актер находился в своем внедорожнике не один. Однако они путались в показаниях и устраивали скандалы на заседаниях.

Коллеги артиста, многие журналисты и юристы неоднократно подчеркивали, что Ефремов должен понести за содеянное наказание в соответствии с законом, без каких-либо поблажек.