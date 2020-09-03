Владимир Кличко на неделе моды прошелся по подиуму в форме охранника

Киев, 3 сентября. Боксер и младший брат мэра Киева Владимир Кличко принял участие в показе на Украинской неделе моды. Об этом сообщила пресс-служба Ukrainian Fashion Week.

Во время недели моды дизайнеры представили необычный проект, который был создан совместно с муниципальными властями украинской столицы. Модельеры пересмотрели привычную форму сотрудников муниципальных служб и разработали уникальную коллекцию. Инициатором проекта выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Над коллекцией работали четыре дизайнера: Ядвига Нетикша, Владимир Демчинский (Dastish Fantastish), Кирилл Харитонцев (Kir-Khartley) и София Русинович (Roussin). Каждый из модельеров представил по пять видов формы. Наряды разрабатывались для сотрудников метрополитена, скорой помощи, муниципальной охраны, «Киевпасстранса» и «Киевзеленстроя».

Владимир Кличко прошелся по подиуму в одном из вариантов формы муниципального охранника. Для показа боксер надел бежевый костюм с защитными нашивкам на голенях и коленях, а также кожаный жилет и массивные черные ботинки. На голове Кличко-младшего красовалась черная бейсболка.

Ранее Виталий Кличко заявлял, что, выбирая между экс-президентом Украины Петром Порошенко и нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским, предпочел бы своего младшего брата. По словам мэра Киева, с Владимиром Кличко «можно идти в разведку».