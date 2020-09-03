Названа дата окончания исследований российской вакцины от коронавируса

Москва, 3 сентября. Пострегистрационные исследования российской вакцины против коронавируса будут завершены до конца 2022 года. Об этом свидетельствуют данные реестра клинических испытаний, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения России.

«Окончание: 31.12.2022», — говорится в сообщении.

11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V», которая была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Позднее стало известно, что более 20 государств подали заявки на приобретение российской вакцины. При этом к настоящему моменту Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 26 миллионов человек. Заболевание унесло жизни 861 тысяч человек. В России зафиксировано более миллиона случаев, 17,5 тысяч человек скончались. Более 827 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.