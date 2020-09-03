В Госдуме ответили украинским СМИ, назвавшим «Армату» недоделанной

Украинские СМИ намеренно вбросили фейк о том, что российский танк последнего поколения «Армата» якобы недоделанный. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Вброс украинских СМИ

Как пишет украинское издание Defence Express, в России недоделанную «Армату» хотят превратить в «Терминатор».

Согласно утверждению украинских СМИ, сроки поставок в российскую армию боевых машин, которые были созданы на базе гусеничной платформы «Армата», якобы завалены. Но «в России уже говорят о создании на ее базе новой боевой машины».

Так в Defence Express отреагировали на планы «Уралвагонзавода» создать на базе «Арматы» новую боевую машину для поддержки танков (БМПТ). Об этом еще в августе заявлял гендиректор предприятия Александр Потапов. Тогда же он отметил, что «пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще».

Defence Express отмечает, что ранее «Уралвагонзавод» уже разработал небольшую серию из десяти БМПТ под названием «Терминатор», которая «не смогла заинтересовать российских военных».

Россия идет вперед

Как отметил Юрий Швыткин, украинские СМИ специально сделали подобный вброс для того, чтобы принизить российскую бронетехнику.

«Танк Т-14 «Армата» является одним из самых новейших. Мы, когда создавали его, прежде всего, преследовали цель повысить эффективность данного вида вооружения и ведения боевых действий. Например, нам была важна сохранность личного состава — так называемые капсулы. Эти ключевые особенности демонстрируют эффективность машины. Россия в танкостроении двигается дальше», — заключил Юрий Швыткин.

Ранее военный эксперт Сергей Простаков обратил внимание, что БМПТ «Терминатор» прошла довольно сложный путь до своего попадания в войска в качестве штатного вооружения. Опыт боевых действий на территории Сирии показал, что у такой техники будущее есть.

Т-14 «Армата» — единственный в мире послевоенный танк третьего поколения, предназначенный для ведения боя в различных условиях. «Армата» может действовать в непосредственном соприкосновении с противником на поле боя, поддерживать наступление мотопехоты, подавлять живую силу противника, сосредоточенную в фортификационных сооружениях и укрытиях. Ранее появилась информация, что танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.