Лукашенко сменил глав КГБ, Совбеза и КГК Белоруссии

Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретаря Совета безопасности, а также председателей Комитета госбезопасности и Комитета государственного контроля (КГК).

По данным БелТА, государственным секретарем Совета безопасности стал Валерий Вакульчик. Иван Тертель назначен председателем КГБ республики. Ранее Вакульчик возглавлял КГБ, Тертель руководил КГК, а Андрей Равков был председателем Совбеза Белоруссии.

Теперь исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до этого занимавший первый заместитель председателя этого ведомства.

Помимо этого, Лукашенко согласовал назначение новых глав местных исполнительных органов в ряде районов Гомельской области.