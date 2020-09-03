Эксперт по ритейлу назвал последствия обложения налогом продаж на «Авито»

Введение налога на доходы физических лиц с продаж подержанных вещей в Интернете, предложенное Минфином РФ, усложнит работу онлайн-площадок, рассказал Федеральному агентству новостей председатель правления российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов. По его словам, компании будут вынуждены заключать договора с физическими лицами, чтобы иметь право за них начислить НДФЛ.

В Минфине подчеркнули, что законодательство в части налогообложения не возлагает на электронные платформы и социальные сети, такие как «Авито» и «Юла», функции налоговых агентов. В связи с этим они не могут платить налоги из средств пользователей. При этом физические лица при продаже своего имущества сами должны платить НДФЛ, однако по факту он не взимается.

Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов считает, что в данном случае государство в очередной раз хочет упростить подход к сбору налогов. В то же время, по его мнению, общество говорит: потребитель сам должен понимать, какие налоги он платит.

«Можно сделать так, чтобы работник сам исчислял свои налоги, как это принято в США. Предложение Минфина понятно. Оно усложнит работу подобных агрегаторов. Компании будут вынуждены заключать договора с физическими лицами, чтобы иметь право за них начислить НДФЛ. Это создаст определенные препоны для развития такого рода онлайн-платформ. Грубо говоря — тут будут отношения как работодателя и работника», — отметил Карпов.

Можно ли работодателю уйти от выплаты налогов? Как уточняет собеседник ФАН, это возможно сделать путем выплаты зарплат в конвертах.

«Но онлайн-платформы предоставляют услуги в автоматическом режиме и для всех сразу. Зарплата в конверте предполагает индивидуальный подход к каждому работнику. Соответственно, говорить об уходе от этих выплат будет практически невозможно. Компании тут же окажутся под пристальным вниманием налоговиков и будут вынуждены из своей прибыли гасить положенные выплаты. Кроме того, без какой-либо обратной связи с налоговой службой налогоплательщику придется доказывать, что те или иные списания с его счета произошли не совсем правильно», — пояснил он.

Если такой налог введут, то физическому лицу будет выставлена определенная оферта при размещении товара на торговой площадке, утверждает Карпов.

«Если человек вышел на площадку, разместил объявление, то значит, он согласился с теми условиями, которые существуют. Другой вопрос – это оплата. Если она происходит без участия площадки, то получается, что потенциальный продавец, вне зависимости от исхода сделки, должен будет зарезервировать некую сумму в счет потенциальных выплат», — сказал эксперт.

По словам собеседника ФАН, если онлайн-площадкам не удастся доказать, что предложения Минфина прямо влекут проблемы для существования бизнеса, то их развитие будет не совсем «безоблачным». В том случае, если получится доказать обратное, Минфину не удастся согласовать с отраслью такого рода изменения, прогнозирует он.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) и другие ведомства работают над созданием новой цифровой аналитической платформы. Указывается, что она позволит снизить административную нагрузку на бизнес в России.