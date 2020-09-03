Газпром начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Москва, 3 сентября. Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.

По слова Миллера, «Сила Сибири – 2» позволит соединить газотранспортные системы на западе и востоке России, а также станет базой для газификации регионов. Кроме того, постройка газопровода откроет новые возможности для экспорта газа в Китай.

Также Миллер напомнил, что ранее Газпром подписал меморандум с Монголией о создании предприятия для строительства транзитного газопровода через республику. Проектная компания подготовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) и выберет маршрут газопровода.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», Минэнерго России совместно с губернаторами Дальневосточного федерального округа разработает и представит согласованный план-график газификации субъектов РФ, входящих в ДФО, с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.