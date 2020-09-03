Перенос Всероссийской переписи населения на 2021 год не повлиял на бюджет

Москва, 3 сентября. Общая стоимость Всероссийской переписи населения не изменится из-за переноса мероприятия на следующий год и составит 33 млрд рублей, передает Федеральное агентство новостей. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

По его словам, использование информационных технологий в очередной Всероссийской переписи населения в 2021 году позволило в два раза сократить ее бюджет. В Росстате ее уже называют «последней бумажной переписью в стране» и планируют получить с ее помощью точную, непредвзятую и современную статистику. Переписчики откажутся от бумажных переписных листов и ручек — по словам главы Росстата, это составляло огромную часть затрат на перепись.

В будущем году переписчиков (их будет 314 тысяч, а всего в переписи задействуют 360 тысяч человек персонала) снабдят планшетами отечественного производства с операционной системой «Аврора» и встроенными GPS датчиками. Ранее в ведомстве рассказали, что на технику для переписи потратят более шести млрд рублей. После 40000 планшетов останутся в Росстате, остальные же будут переданы в другие органы власти для реализации проектов по цифровой экономике.

«Как распорядиться этой техникой — решит правительство, — заявил Павел Малков. — Многое будет зависеть от того, есть ли в той или иной сфере цифровая инфраструктура — нужные отечественные программы для установки на базу операционной системы «Аврора». В любом случае, эти планшеты не лягут мертвым грузом на складах».

Поучаствовать в переписи можно будет через интернет на портале «Госуслуги» (в том числе по стандартной учетной записи и через мобильное приложение), лично на стационарных участках в МФЦ «Мои документы» или же лично при контакте с переписчиками.

Ранее стало известно, что время всероссийской переписи населения в 2021 году Росстат не будет собирать персональные данные россиян — их не будут требовать ни от переписчиков, ни от операторов мобильной связи, ни от портала госуслуг.