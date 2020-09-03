Мясников назвал вакцину от COVID-19 ценой возврата к нормальной жизни

Москва, 3 сентября. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал вакцину от коронавируса ценой возврата к нормальной жизни. О ситуации с пандемией в мире он высказался в своем Telegram-канале.

Доктор выступил за всемирную вакцинацию и разделил мнение коллег о том, что коронавирус останется с человечеством надолго. По мнению Мясникова, мир охвачен психозом, а борьба с COVID-19 обходится дороже, чем сама болезнь.

«Но вот наконец от всего этого психоза появилось лекарство, то есть вакцина», — подчеркнул врач.

Мясников уточнил, что обязательно сделает себе прививку, поскольку находится в группе риска. Он предложил посмотреть на ситуацию под другим углом: вакцина, по его словам, поможет вернуть жизнь в привычное русло.

«Если всеобщая, всемирная вакцинация — это цена возврата к нормальной, мирной, доКОВИДной жизни, то лично я за!» — заключил он.

Согласно последним данным, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 26 миллионов человек. COVID-19 унес жизни 873 тысяч пациентов по всему миру, передает «ФедералПресс». Во многих странах по-прежнему действуют ограничительные меры, закрыты границы, а мировая экономика, как отметил Мясников, терпит колоссальные убытки.

Как напоминает НСН, российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Над другим препаратом работает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Всего в мире разрабатываются свыше 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.