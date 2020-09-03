Ургант рассказал о будущем «Прожекторперисхилтон» на ТВ

Москва, 3 сентября. Известный телеведущий Иван Ургант рассказал о будущем программы «Прожекторперисхилтон». По словам шоумена, «прожектор» не вернется на телевидение.

Юмористическая передача выходила в эфир с 2008 по 2012 годы. Иван Ургант и его коллеги-юмористы — Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало обсуждали актуальные новости.

В 2017 году «прожектор» возвращался на Первый канал, но в этот раз шоу длилось недолго. Вероятно, зрителей перетянули другие комедийные программы.

«У нас была попытка войти в ту же воду, и, как мне кажется, этой попыткой были разочарованы и зрители, и мы», — пояснил Ургант.

Телеведущий признался, что даже скучает по работе с коллегами. Он часто пересматривает некоторые выпуски «прожектора», пишет «Культуромания».

Но у Урганта есть масса других проектов, которые отнимают его время. Шоумен считает, что у его программы «Вечерний Ургант» есть потенциал для тура по России.

Съемочная группа уже готовится к новому сезону программы. Этим летом из-за пандемии съемки пришлось проводить без зрителей в студии. Планируется, что на шоу для атмосферы будут приглашать по 6-7 человек зрителей.

4 сентября в «Вечернем Урганте» засветятся актрисы сериала «Чики» и спортсмен Петр Ян, сообщил Ургант.